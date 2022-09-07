Almanya'da kriz büyüyor! Restoran sahibi gelen faturaya isyan etti: "Bunu ödeyemem yaşamak istiyoruz" | Video

Rusya'ya tepki gösteren Avrupa ülkeleri birkakç aydır enerji krizi yaşıyor. Almanya'da Rusya'nın gaz vanalarını kapatması üzerine artan enerji fiyatları nedeniyle fahiş bir faturayla karşılaşan bir restoran sahibi "Bu fiyatı ödemem mümkün değil. Bu restorana 27 yıldır emek veriyorum. Yaşamak istiyoruz" diyerek isyan etti. Öte yandan Bakan Habeck'in "İflas etmez satışlar durabilir hem biraz tatil yapmış olurlar" sözleri de ülkenin gündeminden düşmek bilmiyor.

Rus enerji kuruluşu Gazprom'un Nord Stream 1 üzerinden Avrupa'ya gaz arzını süresiz olarak durduracağını açıklamasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 arttı.

Piyasa açılışında gösterge gaz fiyatı megavat saat başına 272 Euro'ya yükseldi. Almanya fiyatlardan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu.

Rekor seviyeler ulaşan fiyatlar halkı zor duruma soktur. 27 yıldır restoran işleten Beate Pohler, aylık doğal gaz faturasınından 176 avrodan 3 bin 400 avro'ya yükseldiğini belirtti.

Pohler, "Evet benim adım Beate Pohler. Pößneck şehrinin girişinde kocamla işlettimiz bir restoranımız var. Şehrimizin büyük festivaline hazırlanırken yeni bir fatura aldım. Şimdiye akdar 176 euro ödediğimiz gaz faturası bu ay 3400 euro olarak geldi. Bu bizim için paha biçilemez bir miktar." sözlerine yer verdi.

İşletmeci konuşmasına, "Şehir festivallerine hazırlanırken evimize büyük bir pankart astık. Pazartesi buralar kalabalıklaşınca herkesin görmesini istedik. Çünkü bu faturayı ödememiz mümkün değil." ifadeleriyle devam etti.

İşini ve müşterilerini sevdiğini söyleyen kadın, "Bu durum beni deli ediyor. 27 yıldır çalışıyoruz ve emekli olmamıza çok az kaldı. Her şey bu kadar boş olmamalı bu beni sinirlendiriyor. Ben ve benim gibi dükkan sahipleri için bu durum imkansız. Buranın ölü bir şehir haline gelmesini istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck`in, artan enerji fiyatlarının şirketleri iflasa sürükleyebileceğine yönelik görüşlere karşı "iflas etmezler ama satışları durabilir" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

Habeck, "Örneğin bir fırıncı artık enerji faturalarını ödeyemezse iflas etmez, sadece üretimi durdurur ve birkaç ay dinlenir. Belki ilerde geri üretime başlar" dedi.

Muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, mecliste yaptığı konuşmada Bakan Robert Habeck'i eleştirdi.

Merz, "Kendisinin ne kadar çaresiz olduğunu dün televizyonda izledik. Alman iş dünyasının büyük bir bölümünün dün uykuda olduğunu ummaktan başka çaremiz yok." dedi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Bakan Habeck için "Habeck hemen istifa" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Robert Habeck, dün akşam ARD televizyonunda katıldığı bir programda, artan enerji fiyatları nedeniyle kış sonunda bir iflas dalgası bekleyip beklemediği sorusuna, "İnsanların para harcamasına bağlı olan dükkanlar, çiçekçiler, organik gıda dükkanları, fırınlar da dahil satın alma isteksizliği olduğu için gerçek sorunlar yaşıyorlar. O zaman otomatik olarak iflas etmezler ama satışları durabilir." cevabını vermişti.