Video Dünya AP üyesi Botenga, Gazze'yle ilgili oturumda Avrupa Konseyi'ne böyle tepki gösterdi: "Kendinizden utanmalısınız" | Video
AP üyesi Botenga, Gazze'yle ilgili oturumda Avrupa Konseyi'ne böyle tepki gösterdi:

AP üyesi Botenga, Gazze'yle ilgili oturumda Avrupa Konseyi'ne böyle tepki gösterdi: "Kendinizden utanmalısınız" | Video

14.03.2025 | 16:03

AP üyesi Botenga, Gazze'yle ilgili oturumda Avrupa'nın ikiyüzlü davrandığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

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