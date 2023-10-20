Video Dünya Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video
Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video

Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video

20.10.2023 | 09:01

İsrail, iki haftadır Filistin halkına ölüm yağdırdı. Binlerce masum sivili hayattan kopardı. Her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren AB ve ABD, yaşanan zulme sessiz kaldı. Hollanda’da yaşananlar ise Avrupa’daki İslam düşmanlığını kanıtladı. PKK destekçilerinin eylemine göz yuman Hollanda polisi, Filistin halkına destek vermek isteyenlere copla saldırdı…

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