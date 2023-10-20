Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video

İsrail, iki haftadır Filistin halkına ölüm yağdırdı. Binlerce masum sivili hayattan kopardı. Her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren AB ve ABD, yaşanan zulme sessiz kaldı. Hollanda’da yaşananlar ise Avrupa’daki İslam düşmanlığını kanıtladı. PKK destekçilerinin eylemine göz yuman Hollanda polisi, Filistin halkına destek vermek isteyenlere copla saldırdı…