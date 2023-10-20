Avrupa’nın ikiyüzlülüğü! PKK destekçilerine izin Filistin destekçilerine şiddet! | Video
İsrail, iki haftadır Filistin halkına ölüm yağdırdı. Binlerce masum sivili hayattan kopardı. Her fırsatta demokrasi ve insan hakları dersi veren AB ve ABD, yaşanan zulme sessiz kaldı. Hollanda’da yaşananlar ise Avrupa’daki İslam düşmanlığını kanıtladı. PKK destekçilerinin eylemine göz yuman Hollanda polisi, Filistin halkına destek vermek isteyenlere copla saldırdı…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
06:46
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Ukrayna'ya destek açıklaması | Video 20.10.2023 | 08:50
03:19
İsrail’in bomba yalanı uluslararası basında tek tek çürütüldü | Video 19.10.2023 | 16:27
13:47
Canlı yayında roketli saldırı | Video 19.10.2023 | 16:23
01:44
02:21
İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü | Video 19.10.2023 | 15:51
01:01
23:07
İsrail yine sivilleri vurdu! Çok sayıda çocuk öldü | Video 19.10.2023 | 15:01
02:40
İsrail Gazze’de 3 binayı vurdu | Video 19.10.2023 | 13:41
02:01
Gazze'de masum siviller böyle kurtarıldı | Video 19.10.2023 | 13:00
01:18
İsrail'in Gazze bombardımanı 13'üncü gününde sürüyor | Video 19.10.2023 | 12:32
00:27
00:12
Biden, İsrail sorusundan kaçtı | Video 19.10.2023 | 12:22
00:25
01:00
İsrail'in yayınladığı ses kaydı sahte çıktı | Video 19.10.2023 | 11:00
01:40
El Aksa Şehitler Hastanesi doldu, yaralılar çadırda tedavi ediliyor | Video 19.10.2023 | 10:24
01:23
İsrail asıllı yazar: "2 milyon Gazzeli umurumda değil" | Video 19.10.2023 | 10:19
09:08
Yunanistan’da Filistin’e destek protestosu | Video 19.10.2023 | 08:52
01:41
İsrail, Gazze’de Al-Quds Hastanesi yakınını vurdu | Video 19.10.2023 | 08:52
00:58
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde ateşkes için eylem | Video 19.10.2023 | 08:52