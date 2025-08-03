Video Dünya Avustralya'da yüzbinlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü | Video
Avustralya'da yüzbinlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü | Video

Avustralya'da yüzbinlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü | Video

03.08.2025 | 15:59

Avustralya'nın Sydney kentinde yüzbinlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sydney Liman Köprüsü'nde toplandı. Göstericiler, Avustralya hükümetine Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

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