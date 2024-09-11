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Blinken ve Lammy Kiev’e geldi | Video

Blinken ve Lammy Kiev’e geldi | Video

11.09.2024 | 15:56

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişlleri Bakanı David Lammy Polonya’dan Ukrayna’ya trenle geçti.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İngiltere temaslarını sürdürürken bugün İngiliz mevkidaşı David Lammy ile birlikte Polonya'dan Ukrayna'ya trenle geçti. Başkent Kiev'e ulaşan Blinken ve Lammy, tren istasyonunda Ukraynalı yetkiler tarafından karşılandı. Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yetkililerden Kiev'in savaştaki hedeflerinin ne olduğunu ve Washington'un bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için neler yapabileceğini doğrudan duymak istediğini söyledi.

Kiev temasları çerçevesinde Ukraynalı yetkililerle bir araya gelecek olan Blinken ve Lammy, Kiev'de düzenlenecek Kırım Platformu 4. Zirvesi'ne katılacak.

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