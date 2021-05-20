BM'de Filistin gündemli toplantı! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin oturumunda açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, çözümün yol haritasını dünyaya tane tane anlattı. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, BMGK'nın sorumluluklarını yerine getiremediğini söyleyip "Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." dedi.