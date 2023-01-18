Video Dünya Bosna Hersek ve Sırbistan’da sel | Video
Bosna Hersek ve Sırbistan’da sel | Video

Bosna Hersek ve Sırbistan’da sel | Video

18.01.2023 | 15:58

Bosna Hersek ve Sırbistan’da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

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Bosna Hersek'in orta ve güney kesimleri ile Sırbistan'ın güneybatısında pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sele neden oldu. Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Konjic şehrinde şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda evi su basarken, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde etkili olan yağışlardan en fazla etkilenen kent olan Konjic'te kurtarma ekipleri, şehrin birçok noktasında vatandaşların yardımına koştu. Başkent Saraybosna'yı da sınırları içerisine alan Saraybosna Kantonu'nda da yağışlar nedeniyle nehirlerde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkın uyarısı yapıldı. Saraybosna'da gece boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastığı ve şehir merkezindeki Miljacka nehrinde de su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Sırbistan'da Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde yer alan Seniçe (Sjenica) kentinde de şiddetli yağışların etkisiyle Grabovica nehrinin taşması sonucu 40 evi su bastı. Bölgede yağışların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.
Bölgeyi etkisi altına alan yağışlar nedeniyle Kosova'da da Hidrometeoroloji Enstitüsü tarafından sel uyarısı yapıldı.

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