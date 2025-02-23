Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video 23.02.2025 | 08:18 Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da euro kullanımına geçiş karşıtı aşırı sağcı protestocular, kırmızı boya ve molotofkokteylleri attıkları Avrupa Komisyonu temsilciliğine ait binaya girmeye çalışırken, polisle çatıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bulgaristan'da önümüzdeki yıl "euro" kullanılması planına karşı binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Aşırı sağcı "Vızrajdane" (Yeniden Doğuş) Partisi destekçisi protestocuların Bulgaristan Merkez Bankası önünde başlattığı izinsiz gösteri, başkent Sofya'daki Avrupa Komisyonu temsilciliğine ait binaya yönelmesiyle birlikte tırmandı. "İstifa" ve "euro'ya hayır" sloganları atan protestocular, AB binasına kırmızı boya ve molotof kokteylleri fırlattı. Binanın girişini ateşe veren ve içeri girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edilirken, durumun kontrol altına alınması için jandarma birlikleri de görevlendirildi.

Göstericilerden bazılarının Bulgaristan bayrağı taşıdıkları görülürken, bazı göstericilerin Sovyetler Birliği ve Doğu Almanya bayrakları, bazılarının da "euro kullanmak istemiyoruz", "Bulgar levasına evet" ve "Euro'ya hayır" yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.

ÇIKAN OLAYLARDA 10 POLİS YARALANDI

Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov, medyaya yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'ın mâli bağımsızlığının yok edilmesini istemiyoruz. Bulgar levasının muhafaza edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Bulgar yetkililer, olaylar sırasında 10 polis memurunun hafif yaralandığını ve altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bulgaristan hükümeti ise AB binasına yapılan saldırıyı kınayarak saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bulgaristan halkının bir kısmı, para birimi olarak euro'nun kabulünün 2023 yılında Hırvatistan'da yaşanana benzer kontrolsüz fiyat artışlarına sebep olabileceği endişesiyle çekimser yaklaşıyor.

PROTESTOCULAR, BULGARİSTAN MERKEZ BANKASI'NA GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Bulgaristan'da yeni hükümet, ülkenin önümüzdeki yıl euro bölgesine katılması taraftarı olduğunu duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından başlayan protestolarda göstericiler Pazartesi günü Bulgaristan Merkez Bankası'na girmeye çalışmış ve Merkez Bankası Başkanı ile görüşme talep etmişti. Merkez Bankası, daha sonra yayımlanan bir açıklamada, resmi para birimi olarak euro'nun kabul sürecinin siyasi bir süreç olduğunu ve kararın merkez bankasında değil mecliste alındığını ifade etmişti.