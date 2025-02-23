Video Dünya Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video
Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video

Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video

23.02.2025 | 08:18

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da euro kullanımına geçiş karşıtı aşırı sağcı protestocular, kırmızı boya ve molotofkokteylleri attıkları Avrupa Komisyonu temsilciliğine ait binaya girmeye çalışırken, polisle çatıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bulgaristan'da önümüzdeki yıl "euro" kullanılması planına karşı binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Aşırı sağcı "Vızrajdane" (Yeniden Doğuş) Partisi destekçisi protestocuların Bulgaristan Merkez Bankası önünde başlattığı izinsiz gösteri, başkent Sofya'daki Avrupa Komisyonu temsilciliğine ait binaya yönelmesiyle birlikte tırmandı. "İstifa" ve "euro'ya hayır" sloganları atan protestocular, AB binasına kırmızı boya ve molotof kokteylleri fırlattı. Binanın girişini ateşe veren ve içeri girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edilirken, durumun kontrol altına alınması için jandarma birlikleri de görevlendirildi.

Göstericilerden bazılarının Bulgaristan bayrağı taşıdıkları görülürken, bazı göstericilerin Sovyetler Birliği ve Doğu Almanya bayrakları, bazılarının da "euro kullanmak istemiyoruz", "Bulgar levasına evet" ve "Euro'ya hayır" yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.

ÇIKAN OLAYLARDA 10 POLİS YARALANDI
Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov, medyaya yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'ın mâli bağımsızlığının yok edilmesini istemiyoruz. Bulgar levasının muhafaza edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Bulgar yetkililer, olaylar sırasında 10 polis memurunun hafif yaralandığını ve altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bulgaristan hükümeti ise AB binasına yapılan saldırıyı kınayarak saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bulgaristan halkının bir kısmı, para birimi olarak euro'nun kabulünün 2023 yılında Hırvatistan'da yaşanana benzer kontrolsüz fiyat artışlarına sebep olabileceği endişesiyle çekimser yaklaşıyor.

PROTESTOCULAR, BULGARİSTAN MERKEZ BANKASI'NA GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI
Bulgaristan'da yeni hükümet, ülkenin önümüzdeki yıl euro bölgesine katılması taraftarı olduğunu duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından başlayan protestolarda göstericiler Pazartesi günü Bulgaristan Merkez Bankası'na girmeye çalışmış ve Merkez Bankası Başkanı ile görüşme talep etmişti. Merkez Bankası, daha sonra yayımlanan bir açıklamada, resmi para birimi olarak euro'nun kabul sürecinin siyasi bir süreç olduğunu ve kararın merkez bankasında değil mecliste alındığını ifade etmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video 07:22
Bulgaristan’da euro karşıtı protestocular AB binasına girmeye çalıştı | Video 23.02.2025 | 08:18
Son Dakika: Hamas 6 İsrailli esiri serbest bırakıyor | Video 06:05
Son Dakika: Hamas 6 İsrailli esiri serbest bırakıyor | Video 22.02.2025 | 11:11
ABD’de araç köprüden otoyola uçtu: 1 yaralı | Video 00:12
ABD’de araç köprüden otoyola uçtu: 1 yaralı | Video 21.02.2025 | 12:48
Doğum günü kutlaması kötü bitti: Elinde patlayan balon yüzünü böyle yaktı! O anlar kamerada | Video 00:16
Doğum günü kutlaması kötü bitti: Elinde patlayan balon yüzünü böyle yaktı! O anlar kamerada | Video 21.02.2025 | 11:39
İsrail’in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video 01:37
İsrail'in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama! | Video 21.02.2025 | 09:22
Mısır’da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose’un mezarı bulundu | Video 01:15
Mısır'da yüzyıl sonra ilk keşif: Kral II. Thutmose'un mezarı bulundu | Video 20.02.2025 | 14:07
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video 00:54
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video 20.02.2025 | 12:00
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda kurtarıldı | Video 01:38
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda kurtarıldı | Video 20.02.2025 | 12:00
ABD’de bir kadın alev alan aracın içinden son anda böyle kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 01:38
ABD'de bir kadın alev alan aracın içinden son anda böyle kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 12:15
Hamas, 4 İsrailli esirin naaşını Kızılhaç’a teslim etti | Video 03:05
Hamas, 4 İsrailli esirin naaşını Kızılhaç'a teslim etti | Video 20.02.2025 | 11:16
SON DAKİKA: Hamas İsraillilerin cesetlerini teslim etti | Video 01:13
SON DAKİKA: Hamas İsraillilerin cesetlerini teslim etti | Video 20.02.2025 | 08:43
Zelenskiy: En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı | Video 03:43
Zelenskiy: "En güçlüler dahil herkes Putin ve barış arasında seçim yapmalı" | Video 20.02.2025 | 08:09
New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesine ilişkin duruşmada karar çıkmadı | Video 01:37
New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki suçlamaların düşürülmesine ilişkin duruşmada karar çıkmadı | Video 20.02.2025 | 08:09
Gazze ve Batı Şeria’da toparlanma ve yeniden inşa için 53.2 milyar dolara ihtiyaç var | Video 01:32
Gazze ve Batı Şeria'da toparlanma ve yeniden inşa için 53.2 milyar dolara ihtiyaç var | Video 19.02.2025 | 12:45
Avustralya’da 157 balina kıyıya vurdu, 67’si telef oldu | Video 02:57
Avustralya'da 157 balina kıyıya vurdu, 67'si telef oldu | Video 19.02.2025 | 10:58
Trump’tan Zelenskiy’ye savaş eleştirisi: Üç yıldır bitirmeliydi, hiç başlatmamalıydı | Video 08:53
Trump’tan Zelenskiy’ye savaş eleştirisi: "Üç yıldır bitirmeliydi, hiç başlatmamalıydı" | Video 19.02.2025 | 08:25
SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 01:04
SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi | Video 19.02.2025 | 08:25
ABD ve Rusya heyetlerinin görüşmesi sona erdi | Video 11:56
ABD ve Rusya heyetlerinin görüşmesi sona erdi | Video 18.02.2025 | 16:27
Zelenskiy’den A Haber’in sorusuna yanıt: Masada Türkiye’yi de istiyoruz | Video 02:35
Zelenskiy'den A Haber'in sorusuna yanıt: "Masada Türkiye'yi de istiyoruz" | Video 18.02.2025 | 15:50
Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video 00:48
Bolivya’da yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 31 ölü | Video 18.02.2025 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA