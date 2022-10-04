Bulgaristan'da silah fabrikasında patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video

Bulgaristan'ın en büyük silah üreticisi Arsenal'e ait bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bulgaristan'ın Kazanlak kentinde ülkenin en büyük silah üreticisi Arsenal'e ait bir fabrikada yerel saatle 11.00'de patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bulgaristan medyası patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.