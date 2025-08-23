Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02 Çin'de bir nehrin üzerinde yapımı devam eden demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 12 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde nehrin üzerinde yapımı devam eden 1.6 kilometre uzunluğundaki demiryolu köprüsü çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Faciada en az 12 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise kayboldu. Çin resmi medyası, 16 işçinin 55 metre yükseklikteki köprüde çalıştığı sırada germe işlemi sırasında çelik bir halatın koptuğunu aktardı.Kayıpları arama çalışmaları tekneler, bir helikopter ve robotlarla sürüyor.