Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video

23.08.2025 | 14:02

Çin'de bir nehrin üzerinde yapımı devam eden demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 12 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde nehrin üzerinde yapımı devam eden 1.6 kilometre uzunluğundaki demiryolu köprüsü çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Faciada en az 12 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise kayboldu. Çin resmi medyası, 16 işçinin 55 metre yükseklikteki köprüde çalıştığı sırada germe işlemi sırasında çelik bir halatın koptuğunu aktardı.

Kayıpları arama çalışmaları tekneler, bir helikopter ve robotlarla sürüyor.
