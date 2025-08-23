Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video
Çin'de bir nehrin üzerinde yapımı devam eden demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 12 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu.
Kayıpları arama çalışmaları tekneler, bir helikopter ve robotlarla sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02
01:32
Kolombiya'da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 22.08.2025 | 12:00
02:28
İran'dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 21.08.2025 | 14:45
03:34
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 21.08.2025 | 15:13
00:33
01:03
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 21.08.2025 | 08:51
05:03
06:06
Beyaz Saray: "Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti" | Video 20.08.2025 | 08:52
00:37
Rusya, Washington zirvesinden saatler sonra Ukrayna'yı vurdu | Video 19.08.2025 | 16:11
00:31
ABD'de yük gemisinde patlama! O anlar böyle görüntülendi | Video 19.08.2025 | 14:55
02:49
Rusya'daki fabrika patlamasında can kaybı 25'e yükseldi | Video 19.08.2025 | 14:39
05:16
00:58
Rusya Harkov’u vurdu: 3 ölü, 17 yaralı | Video 18.08.2025 | 10:48
02:12
02:47
İsrail’deki savaş karşıtı protestolarda 25 kişi tutuklandı | Video 17.08.2025 | 15:54
02:03
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 17.08.2025 | 10:44
09:51
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 17.08.2025 | 08:37
12:36
00:13
00:54
Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı | Video 15.08.2025 | 11:56