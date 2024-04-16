Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası alevlere teslim oldu | Video
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası bu sabah alevlere teslim olurken, binanın simge kulesi yıkıldı.
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