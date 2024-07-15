Video Dünya Denizden çıkan canlıya gözlemciler bile inanamadı! Adeta korku filminden fırlamış gibi… | Video
Denizden çıkan canlıya gözlemciler bile inanamadı! Adeta korku filminden fırlamış gibi… | Video

Denizden çıkan canlıya gözlemciler bile inanamadı! Adeta korku filminden fırlamış gibi… | Video

15.07.2024 | 14:32

Korku filminden fırlamış gibi görünen kan kırmızısı bir deniz canlısı, Kaliforniya'daki balina gözlemcilerini korkuttu. Tuhaf bulgu Monterey'de yapıldı ve internette paylaşıldıktan sonra viral oldu.

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