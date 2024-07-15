Denizden çıkan canlıya gözlemciler bile inanamadı! Adeta korku filminden fırlamış gibi… | Video

Korku filminden fırlamış gibi görünen kan kırmızısı bir deniz canlısı, Kaliforniya'daki balina gözlemcilerini korkuttu. Tuhaf bulgu Monterey'de yapıldı ve internette paylaşıldıktan sonra viral oldu.