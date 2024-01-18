Video Dünya Ekvador'da çete üyelerinin canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü | Video
Ekvador'da çete üyelerinin canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü | Video

Ekvador'da çete üyelerinin canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü | Video

18.01.2024 | 12:23

Ekvador'da, çete üyelerinin canlı yayın sırasında televizyon kanalına yaptığı baskını soruşturan savcı, aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da çete üyelerinin düzenlediği saldırıların ardından gerginlik yaşanmaya devam ediyor. Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın cezaevinden kaçması sonrası 9 Ocak'ta canlı yayın sırasında bir televizyon kanalına baskın düzenlenmişti. Baskınla ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Cesar Suarez'in Guayaquil kentinde ofisinin yakınlarında aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi. Cinayetin Suarez'in soruşturmasıyla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
Suarez öldürülmesinden bir gün önce yerel bir gazeteye verdiği röportajda, olayla ilgili soruşturma yürütmesine rağmen kendisine polis tarafından koruma sağlanmadığını ifade etmişti.

OLAYLARDA EN AZ 10 KİŞİ ÖLDÜ
Ekvador'da 8 Ocak'ta Los Choneros çetesinin lideri Villamar'ın Guayaquil'deki cezaevinden kaçtığı açıklanmıştı. Ülkede 5 cezaevinde ayaklanma ve isyan çıkmış, gardiyanlar ve cezaevi yetkilileri rehin alınmıştı. Silahlı çete üyeleri polis araçlarını da kundaklarken, birçok şehirden patlama sesleri yükselmişti. Saldırganlar ayrıca Guayaquil Üniversitesi'ne girerek öğrencileri kaçırmıştı. Guayaquil'deki çete saldırılarında 8 kişi hayatını kaybederken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Maskeli ve silahlı saldırganlar 9 Ocak'ta televizyon kanalını basarak çok sayıda gazeteci ve çalışanı rehin almaya çalışmıştı. Baskın sırasında televizyon stüdyosuna operasyon gerçekleştiren polis 13 kişiyi gözaltına almıştı. Olayda bir kameraman bacağından vurulmuş, bir kişinin ise kolunun kırıldığı öğrenilmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, 60 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve sokağa çıkma yasağı getirmişti. Orduya sokağa inmesi ve hapishanelerde kontrolün sağlanması talimatını veren Noboa, ayrıca terör örgütü olarak kabul edilen 22 silahlı grubun etkisiz hale getirilmesi emrini vermişti.

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