Video Dünya Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi | Video
Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi | Video

Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi | Video

14.09.2022 | 22:02

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Ermenistan'da halk, Azerbaycan ordusuna karşı askeri kayıplar verilmesini protesto etmek ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını istemek için sokağa indi.

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Ermenistan - Azerbaycan sınırında yaşanan gerilim Ermenistan siyasetini etkilemeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında Ermeni ordusu çok fazla kayıp verirken, Ermenistanlı protestocular savaş meydanında yaşanan kayıplar üzerine Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etti.
Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetin sorumlusu olarak Başbakan Nikol Paşinyan'ı sorumlu tutan binlerce kişi günlerdir meydanlarda protesto gösterileri düzenlemişti. Son 3 gündür yaşanan olayların ardından yine binlerce kişi başkent Erivan sokaklarına indi. Önce Bagramyan Caddesi'nde toplanan göstericiler "Hain Nikol" sloganları atarak yürüyüş başlattı. Göstericilere karşı Ermeni polisi güvenlik önlemleri almaya başladı. Kitlenin yürüyüşünü durdurmaması üzerine bu kez Ermeni polisi cadde üzerindeki Ermenistan Parlamento Binası önünde güvenlik önlemleri aldı.

Daha önce birçok kez parlamento binasını basan göstericilerin yine aynı tepkiyi gösterme ihtimali üzerine parlamento binası ve bakanlık binalarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Ermeni zırhlı polisleri parlamento binasının önüne etten duvar örerken, birçok noktaya da polis grupları yerleştirildi. Protestocular hala parlamento binasında sloganlar atarken, geniş güvenlik önlemleri altında gergin bekleyiş devam ediyor. Dün akşamdan bu yana süren protestolara muhalefet partileri destek verirken, Paşinyan hükümetinden protestolara dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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