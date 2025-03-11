Video Dünya Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı | Video
Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı | Video

Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı | Video

11.03.2025 | 09:08

Uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulan eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararı uyarınca tutuklandı.

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Uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğu iddia edilen eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesine dönüşü sırasında tutuklandı. Bugün Hong Kong'dan Manila'ya dönen Duterte'nin UCM'nin hakkında çıkardığı tutuklama kararı kapsamında gözaltı merkezine götürüldüğü bildirildi. Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, UCM'den gönderilen tutuklama kararının INTERPOL Manila bürosuna ulaştığı doğrulanırken, "Eski Devlet Başkanı şu anda yetkililerin gözetiminde" ifadeleri kullanıldı. Duterte'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TUTUKLANMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Duterte dün Hong Kong'da yaptığı bir açıklamada UCM'nin hakkında bir karar çıkarması halinde tutuklanmaya hazır olduğunu söylemişti. Uyuşturucuya karşı verdiği savaşın meşru olduğunu savunan Duterte, meşru müdafa dışında polise uyuşturucu şüphelilerini öldürme emri vermediğini vurgulamıştı.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR
Duterte, 2016-2022 yılları arasındaki görevi süresince uyuşturucuya karşı yürüttüğü savaş sırasında çocuklar da dahil olmak üzere binlerce kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Duterte'nin insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğu iddia ediliyor.

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