Gazze’ye 100 yardım tırı girdi | Video
Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi’ne giriş yaptığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın kaldırılmasından bu yana giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını aktararak, İsrailli yetkililerin bu konuda koordinasyon sağlamayı reddettiğini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Gazze’ye 100 yardım tırı girdi | Video 22.05.2025 | 09:02
08:35
Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü | Video 22.05.2025 | 09:01
00:52
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldıran şahıs idam edildi | Video 21.05.2025 | 16:32
00:39
Rusya, Ukrayna askeri eğitim merkezini vurdu | Video 21.05.2025 | 16:13
00:36
İsrail'den diplomatlara uyarı ateşi | Video 21.05.2025 | 15:21
01:25
Pakistan'da okul otobüsüne bombalı saldırı: 5 ölü | Video 21.05.2025 | 11:47
05:02
00:35
03:03
02:23
00:28
Tayvan'da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: 3 ölü, 13 yaralı | Video 20.05.2025 | 13:06
00:28
03:07
Pakistan'da fırtına: 3 ölü | Video 19.05.2025 | 13:00
01:22
08:15
Mehteran Birliği’nden Times Meydanı’nda görkemli konser | Video 19.05.2025 | 08:55
00:56
06:56
06:55
ABD’de bir klinikte patlama: 1 ölü | Video 18.05.2025 | 13:50
01:03
00:57
ABD’de kasırga felaketi: Üç eyalette can kaybı 27’ye yükseldi | Video 18.05.2025 | 12:21