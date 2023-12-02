Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı | Video
İsrail’in Hamas’ı bahane ederek başlattığı Gazze soykırımını aklamak için ortaya attığı yalanlar teker teker ifşa oluyor. 7 Ekim’de yaşanan olaylara hazırlıksız yakalandığını iddia ederek mağduru oynamaya çalışan İsrail’in, olaylardan bir sene öncesine kadar bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı. CNN canlı yayınında iddiaları yalanlamak için hazır bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başdanışmanı Mark Regev, sunucunun sorusu karşısında ne yapacağını şaşırdı. Regev’in kekelediği anlar dünyanın gündemine oturdu.
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