Video Dünya Hafız Esad'ın kemiklerinin çalındığı iddiası | Video
Hafız Esad'ın kemiklerinin çalındığı iddiası | Video

Hafız Esad'ın kemiklerinin çalındığı iddiası | Video

29.04.2025 | 12:34

Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarının kimliği belirsiz kişilerce açılarak kemiklerinin çalındığı iddia edildi.

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Suriye'de 8 Aralık'ta ülkeden kaçan eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarının açıldığı iddia edildi. Hafız Esad'ın, memleketi Lazkiye kırsalındaki Kardaha ilçesinde bulunan mezarının kimliği belirsiz kişilerce açılarak kemiklerinin çalındığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Hafız Esad'ın mezarının boş olduğu görüldü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarının devrilmesinin ardından, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarı 13 Aralık'ta ateşe verilerek tahrip edilmişti.

Hafız Esad, 10 Haziran 2000'de 70 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş, yerine oğlu Beşar Esad geçmişti.

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