Hama Hava Üssü'nde Esad'ın saldırılarda kullandığı uçaklar görüntülendi | Video 02.01.2025 | 11:24 Suriye'de Hama Askeri Hava Üssü'nde Esad rejiminin yıllarca insanlara bomba yağdırdığı savaş uçakları görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşar Esad'ın yıllarca halkına bomba yağdırmak için kullandığı Hama Askeri Hava Üssü'nde rejimden geriye onlarca savaş uçağı ve helikopter kaldı. Çatışmaların yaşandığı günlerde saldırıya hazırlanan ve bomba yüklenen savaş uçakları, hangarlarda bomba yüklü şekilde bekliyor. Yeni yönetime bağlı askerler hava üssündeki savaş uçaklarının güvenliğini sağlıyor.

Muhalif asker Muhammed Zekeriye Yakup yaptığı açıklamada, "Burası askeri havalimanı. Bu helikopter Esad'ın özel kuvvetler komutanı Süheyl El Hasan'ındı. Elhamdülillah fetih gerçekleşti. Önce Allah'ın yardımıyla çok şükür tüm Suriye'yi kurtardık. Mücahid kardeşlerimizle birlikte tüm bölgelere hakimiyet sağladık" dedi.

"HAVAALANINDA ÇOK FAZLA SAVAŞ UÇAĞI VE HELİKOPTER VAR"

Muhalif asker Semih de yaptığı açıklamada, havaalanında çok sayıda savaş uçağı ve helikopter olduğunu belirterek, "Burada 100'den fazla savaş uçağı ve helikopter bulunuyor. Çoğu uçaklar bomba yüklü şekilde insanları öldürmeye hazırdı. Hama Askeri Hava Üssü'nden insanlara saldırıyorlardı" şeklinde konuştu.