Video Dünya Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı: "Netanyahu, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala" | Video
Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı:

Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı: "Netanyahu, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala" | Video

02.03.2025 | 08:22

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın görüntülerini paylaştığı Gazze Şeridi'ndeki tünellerde bulunan İsrailli esirler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Anlaşmayı imzala Netanyahu. Kalbin varsa, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala. Bugün imzala" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin görüşmeler devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki tünellerde tutulan İsrailli esirlerin görüntüsünü paylaştı. Videoda bir esir, "Kardeşim yarın serbest bırakılacağı için çok mutluyum ama aileleri ayırmak hiçbir şekilde mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

Esirlerin birbirine sarıldığı anların yer aldığı görüntülerde, esirlerden biri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Herkesi dışarı çıkarın ve aileleri ayırmayın. Hayatlarımızı mahvetmeyin. Anneme, babama ve herkese gösterilere devam etmelerini ve bu hükümetin anlaşmanın ikinci aşamasını imzalaması ve bizi evimize döndürmesi için baskı yapmalarını söyleyin" dedi.

Yeterince hayatın mahvolduğunu vurgulayan İsrailli esir, devam eden ateşkes görüşmelerine atıfta bulunarak, "Hamas beni koruyor ama yeter, çıkarın beni buradan. Herkesi çıkarın. Ben burada kalamam. Yeter, anlaşmayı imzala Netanyahu. Kalbin varsa, biraz vicdanın varsa imzala. Bugün imzala" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da Ramazan ayının ilk teravih namazı | Video 02:31
Pakistan’da Ramazan ayının ilk teravih namazı | Video 02.03.2025 | 08:23
İngiltere Başbakanı Starmer’dan Zelenskiy’e: İngiltere’de size destek tam | Video 03:07
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Zelenskiy'e: "İngiltere'de size destek tam" | Video 02.03.2025 | 08:23
Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı: Netanyahu, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala | Video 02:44
Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı: "Netanyahu, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala" | Video 02.03.2025 | 08:22
Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video 03:33
Tarihi Emevi Camii’nde 50 yıl sonra ilk kez Esad’a dua edilmeden teravih namazı kılındı | Video 02.03.2025 | 08:22
Japonya’daki orman yangını 4. gününde: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video 00:42
Japonya’daki orman yangını 4. gününde: Bin 400 hektarlık alan kül oldu | Video 01.03.2025 | 14:38
Yunanistan’da kriz! Polisle çatışan protestocular sokakları ateşe verdi | Video 03:09
Yunanistan'da kriz! Polisle çatışan protestocular sokakları ateşe verdi | Video 28.02.2025 | 14:08
Tayvan’da çöken yol aracı yuttu | Video 00:19
Tayvan’da çöken yol aracı yuttu | Video 27.02.2025 | 16:31
İsrail’in serbest bıraktığı 456 Filistinli Gazze’de | Video 00:21
İsrail’in serbest bıraktığı 456 Filistinli Gazze’de | Video 27.02.2025 | 12:50
Japonya’daki orman yangınında 600 hektar alan kül oldu | Video 01:07
Japonya'daki orman yangınında 600 hektar alan kül oldu | Video 27.02.2025 | 09:59
Trump: Putin, savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak | Video 06:23
Trump: "Putin, savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak" | Video 27.02.2025 | 08:33
İsrail’in ihlali nedeniyle geciken esir takası gerçekleşti | Video 02:09
İsrail’in ihlali nedeniyle geciken esir takası gerçekleşti | Video 27.02.2025 | 08:33
Japonya’da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı | Video 01:33
Japonya'da orman yangını: 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldı | Video 26.02.2025 | 13:06
Honduras Devlet Başkanı Castro’nun helikopteri acil iniş yaptı | Video 02:12
Honduras Devlet Başkanı Castro'nun helikopteri acil iniş yaptı | Video 26.02.2025 | 12:33
Trump’tan skandal video! Gazze’de Netanyahu’yla tatil, gökten yağan dolarlar, Filistinli dansözler... | Video 00:34
Trump'tan skandal video! Gazze'de Netanyahu'yla tatil, gökten yağan dolarlar, Filistinli dansözler... | Video 26.02.2025 | 11:10
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 00:10
İsrail’den Suriye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 26.02.2025 | 10:44
Sudan’da askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20’den fazla kişi öldü | Video 00:19
Sudan'da askeri uçak yerleşim yerine düştü: 20'den fazla kişi öldü | Video 26.02.2025 | 10:34
ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 00:15
ABD’de yolcu uçağı piste izinsiz giren özel jete çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 26.02.2025 | 08:33
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 02:49
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 25.02.2025 | 10:41
Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video 02:29
Sırbistan’da protestoculardan polise yumurtalı ve boyalı saldırı | Video 25.02.2025 | 08:30
Güney Kore’deki otoyol inşaatında facia gibi kaza | Video 00:08
Güney Kore’deki otoyol inşaatında facia gibi kaza | Video 25.02.2025 | 08:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY