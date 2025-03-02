Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı: "Netanyahu, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala" | Video 02.03.2025 | 08:22 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın görüntülerini paylaştığı Gazze Şeridi'ndeki tünellerde bulunan İsrailli esirler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Anlaşmayı imzala Netanyahu. Kalbin varsa, biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala. Bugün imzala" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin görüşmeler devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki tünellerde tutulan İsrailli esirlerin görüntüsünü paylaştı. Videoda bir esir, "Kardeşim yarın serbest bırakılacağı için çok mutluyum ama aileleri ayırmak hiçbir şekilde mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

Esirlerin birbirine sarıldığı anların yer aldığı görüntülerde, esirlerden biri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Herkesi dışarı çıkarın ve aileleri ayırmayın. Hayatlarımızı mahvetmeyin. Anneme, babama ve herkese gösterilere devam etmelerini ve bu hükümetin anlaşmanın ikinci aşamasını imzalaması ve bizi evimize döndürmesi için baskı yapmalarını söyleyin" dedi.

Yeterince hayatın mahvolduğunu vurgulayan İsrailli esir, devam eden ateşkes görüşmelerine atıfta bulunarak, "Hamas beni koruyor ama yeter, çıkarın beni buradan. Herkesi çıkarın. Ben burada kalamam. Yeter, anlaşmayı imzala Netanyahu. Kalbin varsa, biraz vicdanın varsa imzala. Bugün imzala" diye konuştu.