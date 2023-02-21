Video Dünya Hatay'daki depremde Suriye'de 5 kişi hayatını kaybetti | Video
Hatay'daki depremde Suriye'de 5 kişi hayatını kaybetti | Video

Hatay'daki depremde Suriye'de 5 kişi hayatını kaybetti | Video

21.02.2023 | 13:58

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Suriye'de 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Suriye'nin çeşitli noktalarında can kaybı kaydedildiğini açıkladı. Tartus'ta bir çocuğun, Hama'da bir kadının ve Halep'te de 3 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Gözlemevi, can kayıplarından bazılarının korku ve panik nedeniyle kalp krizine bağlı olarak gerçekleştiği belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim kontrolündeki topraklarda deprem nedeniyle yaralanan yaklaşık 350 kişinin ise hastaneye başvurduğunu bildirdi. Suriye Sivil Savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada ise, depremde yaklaşık 190 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, Suriye'de halk geceyi zorlu kış şartları altında sokaklarda, araçlarda ve bahçelerde geçirdi. Artçı sarsıntılar nedeniyle korkan birçok kişi evlerine girmekten kaçındı.

DEPREME HASTANEDE YAKALANDILAR
İdlib'e bağlı Harem şehrindeki bir hastanede de depremin şiddeti büyük paniğe neden oldu. Depremin kaydedildiği esnada hastanede tedavi gören çok sayıda çocuk büyük korkuya kapıldı. Şiddetli sarsıntı nedeniyle korkan çocuklar, çığlık atarak ağlamaya başladı.

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