Video Dünya Hindistan’da turistlere saldırı: 26 ölü | Video
Hindistan’da turistlere saldırı: 26 ölü | Video

Hindistan’da turistlere saldırı: 26 ölü | Video

23.04.2025 | 11:51

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere yönelik saldırı düzenlendi. Saldırının, Anantnag bölgesindeki turistik bir bölge olan Pahalgam'da yer alan ve sadece yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran'da düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, bir grup turistin hedef alındığı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cemmu ve Keşmir Eyalet Başbakanı Omar Abdullah, yaptığı açıklamada, "Ölü sayısı henüz netleşmedi, bu yüzden detay vermek istemiyorum. Ancak bu saldırı, son yıllarda sivillere yönelik gördüklerimizden çok daha büyük" ifadelerini kullandı.

KEŞMİR DİRENİŞİ SALDIRIYI ÜSTLENDİ
Keşmir Direnişi adlı örgüt, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Bölgeye 85 binden fazla yabancının yerleştirilerek "demografik değişim" yapıldığını öne süren örgüt, "Bu nedenle, bölgeye yasa dışı yerleşmeye çalışanlara yönelik şiddet devam edecek" açıklamasını yaptı.

"BU ALÇAKÇA EYLEMİN ARKASINDAKİLER ADALETE TESLİM EDİLECEK"
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, "Bu alçakça eylemin arkasındakiler adalete teslim edilecek, cezasız kalmayacaklar. Kötü emelleri asla başarıya ulaşamayacak. Terörle mücadele kararlılığımız sarsılmaz ve daha da güçlenecek" dedi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgede düzenlenen silahlı saldırılarda bugüne kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

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