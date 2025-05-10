Hindistan'dan Azad Keşmir'e saldırı! 13 ölü, 50'den fazla yaralı | Video
Hindistan ordusunun Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı.
Hint ordusunun Azad Keşmir'deki Hajira ve Abbaspur bölgelerine top atışları düzenlediği, yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.
"HİNDİSTAN'A LAYIK BİR YANIT VERDİK VE MASUMLARIN KANININ İNTİKAMINI ALDIK"
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan ordusunun Hindistan'ın saldırılarına yanıt olarak başlattığı "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Şerif, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin "Hindistan'ın saldırganlığına koordineli bir şekilde güçlü ve etkili bir şekilde karşılık verdiğini" ifade etti.
Şerif, saldırıların "özellikle Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırılarını gerçekleştirdiği askeri tesisleri hedef aldığını vurguladı. Pakistan'ın Hindistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını doğrulayan Şerif, "Bugün Hindistan'a layık bir yanıt verdik ve masumların kanının intikamını aldık" ifadelerini kullandı.
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik, Hindistan'ın çarşamba günü Pakistan'a saldırı gerçekleştirmesinin ardından tırmanmıştı.
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