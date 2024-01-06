Hizbullah'tan "Aruri" suikastına misilleme! İsrail hava üssüne 62 roket ateşlendi | Video 06.01.2024 | 16:11 Lübnan'daki Hizbullah hareketi, Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’ye yönelik suikasta misilleme olarak İsrail ordusuna ait bir askeri üssün 62 roketle hedef alındığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Lübnan Hizbullahından yapılan açıklamada, 2 Ocak'ta Beyrut'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin öldürülmesine "ilk tepki" olarak İsrail'in Meron hava üssüne 62 roket atıldığı bildirildi. Saldırının ardından İsrail'in kuzeyinden siren sesleri yükseldi. Can kaybı veya hasar ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 40 civarında roket atıldığı, ordunun roket saldırısından sorumlu olduğu belirtilen gruba karşı saldırı gerçekleştirdiği ve Lübnan'daki Hizbullah noktalarını hava saldırılarıyla hedef aldığı aktarıldı.Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'de gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülmüştü. 57 yaşındaki El Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yardımcısı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biriydi. İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da yaşıyordu. Savaşın başladığı 7 Ekim'den önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El Aruri'yi ölümle tehdit etmişti. El Aruri, Hamas'ın Gazze'deki savaş sona ermeden esir takası anlaşmasının görüşülmeyeceğini söylemişti.ABD Dışişleri Bakanlığı da El Aruri'yi "terörist" listesine eklerken, hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül vadetmişti.Saldırıda El Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud da hayatını kaybetmişti.