Honduras Devlet Başkanı Castro'nun helikopteri acil iniş yaptı | Video
Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'yu taşıyan helikopter, sis nedeniyle dağlık bir bölgeye acil iniş yaptı.
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