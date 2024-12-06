HTŞ lideri ilk kez konuştu! Suriye’deki kilit isim Ebu Muhammed el Golani'den flaş açıklamalar: "Bu rejim öldü!" | Video

Suriye'de Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) bağlı muhalif grupların Esad rejimine karşı başlattığı ayaklanmanın ardından birçok kritik kent kontrol altına alındı. Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde ilerliyor. Çok yakında Humus'un da düşmesi beklenirken HTŞ Lideri Ebu Muhammed el Golani, CNN International'a röportaj verdi. Golani, yeni dönemde yeni bir hükümet kurulacağının sinyalini verdi.