Video Dünya İngiltere'de şiddet ve nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle 3 kişiye gözaltı | Video
İngiltere'de şiddet ve nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle 3 kişiye gözaltı | Video

İngiltere'de şiddet ve nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle 3 kişiye gözaltı | Video

10.08.2024 | 14:04

İngiltere'de polis, ülkedeki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından sosyal medyadan bu tarz paylaşımlar yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Sosyal medya platformu Facebook'ta saldırgan yorum yaptığı gerekçesiyle evinde gözaltına alınan kişinin görüntüleri paylaşıldı.

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