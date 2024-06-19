İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video
İran’ın Kaşmer kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:22
01:30
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 19.06.2024 | 09:01
01:00
İran'da hastanede yangın: 9 ölü | Video 18.06.2024 | 12:37
04:23
El Salvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü | Video 18.06.2024 | 13:43
01:26
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 18.06.2024 | 12:23
01:55
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video 18.06.2024 | 10:18
05:17
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü | Video 18.06.2024 | 08:51
05:26
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video 17.06.2024 | 15:10
00:10
01:19
Rusya'da 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı mahkumlar öldürüldü | Video 16.06.2024 | 15:47
05:26
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video 16.06.2024 | 12:25
03:46
Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 16.06.2024 | 11:06
03:17
Mekke'de 1,83 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 16.06.2024 | 10:17
00:17
10:43
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 15.06.2024 | 09:24
03:05
Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü | Video 14.06.2024 | 15:17
02:04
Şili’de şiddetli fırtına ve sel: 1 ölü! | Video 14.06.2024 | 11:29
03:34
ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi | Video 13.06.2024 | 13:03
02:43
Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiyi vurdu | Video 13.06.2024 | 11:12
02:45
Erbil’de petrol rafinerisinde yangın | Video 13.06.2024 | 09:48