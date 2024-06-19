Video Dünya İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video

İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video

19.06.2024 | 09:01

İran’ın Kaşmer kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

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İran'ın Razavi Horasan eyaletinde yer alan Kaşmer kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı. Kaşmer Valisi Hajatollah Shariatmadari, yaptığı açıklamada, depremin kentsel ve kırsal bölgelerde binalara zarar verdiğini söyledi. Kentte, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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