İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 19.06.2024 | 09:01 İran’ın Kaşmer kentinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İran'ın Razavi Horasan eyaletinde yer alan Kaşmer kentinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı. Kaşmer Valisi Hajatollah Shariatmadari, yaptığı açıklamada, depremin kentsel ve kırsal bölgelerde binalara zarar verdiğini söyledi. Kentte, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.