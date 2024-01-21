İşgalci İsrail, Filistinlerin mezarlarını tahrip ediyor | Video

ABD'li yayın kuruluşu CNN, uydu görüntüleri ve videolarda yaptığı incelemeler sonucunda, İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralarda gömülü olup olmadığını anlamak için çok sayıda mezarlığı tahrip ettiğini ortaya koydu.