İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 18.06.2024 | 12:23 İspanya polisi, Kanarya Adaları’ndaki turistik bir plajda köpek balığı görülmesi sebebiyle bölgedeki plajı kapattı. Polis, köpek balığının dron ile havadan çekildiği görüldüğü görüntüleri paylaştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya polisi, Cumartesi günü Kanarya Adaları Telde bölgesindeki turistik bir plajda bir köpek balığının kıyıya çok yakın görülmesi sebebiyle plajı kapattığını duyurdu. Polis, Pazar günü 2 metre uzunluğunda olduğu düşünülen köpek balığının havadan drone ile çekilmiş görüntülerini paylaşarak, plajın yüzmek için hala güvenli olmadığını belirtti.