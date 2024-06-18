Video Dünya İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video

İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video

18.06.2024 | 12:23

İspanya polisi, Kanarya Adaları’ndaki turistik bir plajda köpek balığı görülmesi sebebiyle bölgedeki plajı kapattı. Polis, köpek balığının dron ile havadan çekildiği görüldüğü görüntüleri paylaştı.

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İspanya polisi, Cumartesi günü Kanarya Adaları Telde bölgesindeki turistik bir plajda bir köpek balığının kıyıya çok yakın görülmesi sebebiyle plajı kapattığını duyurdu. Polis, Pazar günü 2 metre uzunluğunda olduğu düşünülen köpek balığının havadan drone ile çekilmiş görüntülerini paylaşarak, plajın yüzmek için hala güvenli olmadığını belirtti.

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