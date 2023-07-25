İsrail basınında dikkat çeken Türkiye analizi: "Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir" | Video

Son dönemde dünya siyasetinde oynadığı rol ile dikkatleri üzerine çeken Türkiye ile ilgili İsrail'den dikkat çeken bir analiz geldi. 'Netanyahu Erdoğan'ı Sadece Kıskanabilir' başlıklı yazıda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adımlar mercek altına alındı.