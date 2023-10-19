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İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü | Video

İsrail, Gazze'de hamile bir kadını iki çocuğuyla öldürdü | Video

19.10.2023 | 15:51

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan bölgenin güneyine giderek kurtulmak isteyen hamile anne ve iki kızı, ölüme Refah kentinde yakalandı. Görgü tanığı Nihad el-Lahvani AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıda ölen Ureyc el-Benna ve 10 yaşlarındaki iki kız çocuğunun toprağa verildiğini söyledi. Saldırıdan önce herhangi bir uyarı yapılmadığını aktaran Lahvani, Gazze'nin kuzeyinden günler önce kaçarak güneydeki Refah'a gelen Filistinli anne ve çocuklarının İsrail'in saldırılarına burada yakalandığını aktardı.

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Ailenin Refah'ın Gazze'nin kuzeyinden daha güvenli olduğunu düşündüğünü kaydeden Lahvani, "Bu insanların güvenli bir evde olması gerekiyordu. Evleri neden bombalandı? Kimse için tehlike oluşturmuyorlardı ama bombalama sırasında uyuyorlardı ve bu herkesin son uykusu oldu." dedi.
Lahvani, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu (anne karnındaki) çocuğun suçu ne? O ve Gazze'deki gece gündüz bu kadar iğrenç ve korkunç bir şekilde öldürülen tüm çocuklar İsrail'e ne yaptı?"
Lahvani, Refah bölgesine düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca evin yıkıldığını anlattı.
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