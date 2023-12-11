İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü | Video
Gazze Şeridi’nin merkezindeki binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti.
İSRAİL, 28 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI
İsrail askerleri Batı Şeria'nın Eriha, Nablus ve El Halil kentlerine baskın düzenledi. Gece boyunca düzenlenen baskınlarda 2'si kadın 28 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar kapsamında gözaltına alınan Filistinli sayısı 3 bin 700'e yükseldi.
Gazze'de hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 104'e yükseldi
İsrail Savunma kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bugünkü can kaybıyla birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara harekatında hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 104'e yükselmiş oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
ABD F-16 savaş uçağı Sarı Deniz’de düştü | Video 11.12.2023 | 16:13
00:58
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü | Video 11.12.2023 | 16:15
00:51
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 11.12.2023 | 12:29
17:02
05:44
Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 11.12.2023 | 12:31
00:51
İtalya’da trenler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı | Video 11.12.2023 | 12:32
09:52
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.12.2023 | 06:28
01:12
Arjantin’in yeni Devlet Başkanı Javier Milei göreve başladı | Video 11.12.2023 | 06:29
00:52
İsrail askerleri, Gazze'ye gelen yardım malzemelerini ateşe verdi | Video 10.12.2023 | 15:31
05:40
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 65. gün | Video 10.12.2023 | 13:33
00:31
03:26
İsrailli esir yakınları Tel Aviv’de protesto düzenledi | Video 10.12.2023 | 08:37
00:33
İngiltere Başbakanı Sunak ve Hollanda Başbakanı Rutte kapıda kaldı! 09.12.2023 | 14:38
06:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de basın mensuplarını sorularını yanıtladı 09.12.2023 | 10:59
00:15
Rusya’da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı | Video 08.12.2023 | 13:58
06:06
00:29
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı! | Video 08.12.2023 | 10:15
00:29
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine roketli saldırı | Video 08.12.2023 | 10:39
00:54
00:21
Japonya’da binlerce balık kıyıya vurdu | Video 08.12.2023 | 08:57