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İsrail, Maghazi Mülteci kampına saldırdı: 51 ölü | Video

İsrail, Maghazi Mülteci kampına saldırdı: 51 ölü | Video

05.11.2023 | 12:38

İsrail-Filistin çatışmalarında 1 ay geride kalırken, Filistin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Amal Jadou, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Al Azhar Üniversitesi kampüsünün İsrail tarafından bombalandığını duyurdu. İsrail ordusunun gece saatlerinde Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda ise 51 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1 ay geride kaldı ancak İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün gece de, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda sivil yerleşim yerlerini vurdu. Samaan ailesine ait olduğu belirlenen binaya düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuk 51 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL, AL AZHAR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNÜ VURDU
Filistin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Amal Jadou, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Al Azhar Üniversitesi kampüsünün İsrail tarafından bombalandığını duyurdu. İsrail'in 2 gün içerisinde ambulans konvoylarını, 3 hastaneyi, 5 BM'ye bağlı okulu hedef alarak yüzlerce sivilin ölümüne neden olduğunu belirten Jadou, "Hiçbir yer güvenli değil" dedi. Jadou, paylaşımında 'Gazze Soykırımı' etiketi kullanarak yaşananları geniş kitlelere duyurmaya çalıştı.

REFAH SINIR KAPISI'NDAN 30 YARDIM TIRI GİRDİ
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan 30 yardım tırının teslim alındığı belirtildi. Yardım tırlarının 3'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne, 19 tırın BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA), 8 tırın ise Mısır Kızılayı'ndan Filistin Kızılayı'na teslim edildiği duyuruldu. Açıklamada, 4 tırın tıbbi malzeme ve ilaç taşıdığı aktarılırken diğer tırlarda ise gıda, su ve yardım malzemelerinin bulunduğu ifade edildi.

BATI ŞERİA'DA 4 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI
İsrail ordusu, Batı Şeria'da gece boyunca baskınlarına devam etti. Cenin şehrinde bir eve gerçekleştirilen baskında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaralanırken, 4 kişi de gözaltına alındı.

OBAMA: "GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ DAYANILMAZ İŞGALİ GÖRMEK LAZIM"
Öte yandan, eski ABD Başkanı Barack Obama, verdiği bir röportajda, taraflar arasındaki tüm gerçeğin insanlar tarafından anlaşılması gerektiğini belirtti. İşgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin dayanılmaz olduğunu vurgulayan Obama, "Hamas'ın saldırıları korkunçtu. Ama Gazze Şeridi'ndeki dayanılmaz işgali de görmek lazım" ifadelerini kullandı.

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