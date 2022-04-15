Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
Japonya'nın başkenti Tokyo'da korkutan yangın | Video 15.04.2022 | 10:34
01:38
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yangın | Video 15.04.2022 | 10:42
01:14
Japonya’yı Malakas Tayfunu vurdu | Video 15.04.2022 | 10:42
01:31
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 15.04.2022 | 10:07
03:10
İngiltere’de “Ruanda” protestosu | Video 15.04.2022 | 08:24
02:29
Ukrayna, füze geliştirme programını 2031’e kadar uzattı | Video 15.04.2022 | 08:24
00:14
00:17
03:32
Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde "Macron-Le Pen" protestosu | Video 14.04.2022 | 14:36
02:37
Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 2 ölü | Video 14.04.2022 | 13:45
05:03
02:24
Brovary’de evlerin bahçelerine saklanan Rus tankları imha edildi | Video 14.04.2022 | 12:52
00:22
Hindistan'da ilaç fabrikasında yangın: 6 ölü, 13 yaralı | Video 14.04.2022 | 12:11
02:31
04:25
02:08
Hindistan’da yakıt deposu alev alan motosiklet patladı: 2 yaralı | Video 14.04.2022 | 08:36
00:28
ABD'de yeni George Floyd vakası! Polis yerde siyahi genci başından vurdu 14.04.2022 | 07:33
05:37
05:58
Zelenskiy: "Rusya fosfor bombası kullanıyor" | Video 13.04.2022 | 15:06
04:07
İsrail güçleri 1 Filistinliyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı | Video 13.04.2022 | 13:22
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 90 Filistinli yaralandı.
Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi ayrıca Aksa'da bulunan Filistinlileri darbetti. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle 90 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.