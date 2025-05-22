Video Dünya İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video
İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video

İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video

22.05.2025 | 14:53

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı depoya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail, savunmasız sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı depoya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, çok sayıda yaralının kentteki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

"GECE SAAT 02.00 SIRALARINDA İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI BİZİ HEDEF ALDI"
Saldırıdan sağ kurtulan Nureddin Ebu el-Hüseyin yaptığı açıklamada, "Uyuyorduk ve gece saat 02.00 sıralarında İsrail savaş uçakları bizi hedef aldı" dedi.

İsrail bombardımanından kaçmayı başardığını kaydeden Ebu el-Hüseyin, Yıkıntılar arasında ailemi aramaya başladım. Onların parçalarını buldum. Ölenlerin çoğu çocuk ve kadındı. Herhangi bir uyarı yapılmadı. Biz Refah'tan geliyoruz. Güvenli bir yer arayarak Deir el-Balah'taki el-Barakah bölgesine sığındık, ancak İsrail savaş uçakları ailemi öldürdü" diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgede 53 bin 762 sivil hayatını kaybetti, 122 bin 197 sivil de yaralandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video 04:58
İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video 22.05.2025 | 14:53
Rusya, Ukrayna’da Patriot sistemini vurdu | Video 00:23
Rusya, Ukrayna’da Patriot sistemini vurdu | Video 22.05.2025 | 14:11
İsrail’in Gazze’de çocukları öldürdüğünü söyleyen Filistinli milletvekili kürsüden uzaklaştırıldı! | Video 00:48
İsrail'in Gazze'de çocukları öldürdüğünü söyleyen Filistinli milletvekili kürsüden uzaklaştırıldı! | Video 22.05.2025 | 11:49
Gazze’ye 100 yardım tırı girdi | Video 01:41
Gazze’ye 100 yardım tırı girdi | Video 22.05.2025 | 09:02
Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü | Video 08:35
Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü | Video 22.05.2025 | 09:01
Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne saldıran şahıs idam edildi | Video 00:52
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldıran şahıs idam edildi | Video 21.05.2025 | 16:32
Rusya, Ukrayna askeri eğitim merkezini vurdu | Video 00:39
Rusya, Ukrayna askeri eğitim merkezini vurdu | Video 21.05.2025 | 16:13
İsrail’den diplomatlara uyarı ateşi | Video 00:36
İsrail'den diplomatlara uyarı ateşi | Video 21.05.2025 | 15:21
Pakistan’da okul otobüsüne bombalı saldırı: 5 ölü | Video 01:25
Pakistan'da okul otobüsüne bombalı saldırı: 5 ölü | Video 21.05.2025 | 11:47
Trump’tan Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi açıklaması: Bu, Amerika’nın hayatta kalma sistemidir | Video 05:02
Trump’tan "Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi" açıklaması: "Bu, Amerika’nın hayatta kalma sistemidir" | Video 21.05.2025 | 08:46
Filistinli aktivist Mahmoud Khalil’i destekleyen Columbia Üniversitesi öğrencilerinden üniversite başkan vekiline protesto 00:35
Filistinli aktivist Mahmoud Khalil’i destekleyen Columbia Üniversitesi öğrencilerinden üniversite başkan vekiline protesto 21.05.2025 | 08:46
İsrailli şarkıcıdan skandal hareket! Gazze’deki soykırım görüntülerini konserinde izletti | Video 03:03
İsrailli şarkıcıdan skandal hareket! Gazze'deki soykırım görüntülerini konserinde izletti | Video 20.05.2025 | 16:36
İsrail’den Gazze’de yeni katliamlar: En az 37 kişi daha hayatını kaybetti | Video 02:23
İsrail’den Gazze’de yeni katliamlar: En az 37 kişi daha hayatını kaybetti | Video 20.05.2025 | 14:11
Tayvan’da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: 3 ölü, 13 yaralı | Video 00:28
Tayvan'da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: 3 ölü, 13 yaralı | Video 20.05.2025 | 13:06
Tayvan’da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: 3 ölü, 13 yaralı! İşte o anlar... | Video 00:28
Tayvan'da kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı: 3 ölü, 13 yaralı! İşte o anlar... | Video 20.05.2025 | 11:51
Pakistan’da fırtına: 3 ölü | Video 03:07
Pakistan'da fırtına: 3 ölü | Video 19.05.2025 | 13:00
Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimini AB ve NATO yanlısı Nicusor Dan kazandı | Video 01:22
Romanya’da cumhurbaşkanlığı seçimini AB ve NATO yanlısı Nicusor Dan kazandı | Video 19.05.2025 | 08:55
Mehteran Birliği’nden Times Meydanı’nda görkemli konser | Video 08:15
Mehteran Birliği’nden Times Meydanı’nda görkemli konser | Video 19.05.2025 | 08:55
Papa 14’üncü Leo binlerce kişinin katıldığı törenle birlikte resmen göreve başladı 00:56
Papa 14'üncü Leo binlerce kişinin katıldığı törenle birlikte resmen göreve başladı 18.05.2025 | 16:31
İsrail’in yardım geçişine izin vermediği Gazze’de Filistinliler açlıkla karşı karşıya | Video 06:56
İsrail'in yardım geçişine izin vermediği Gazze'de Filistinliler açlıkla karşı karşıya | Video 18.05.2025 | 16:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY