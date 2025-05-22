İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü | Video
İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı depoya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
"GECE SAAT 02.00 SIRALARINDA İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI BİZİ HEDEF ALDI"
Saldırıdan sağ kurtulan Nureddin Ebu el-Hüseyin yaptığı açıklamada, "Uyuyorduk ve gece saat 02.00 sıralarında İsrail savaş uçakları bizi hedef aldı" dedi.
İsrail bombardımanından kaçmayı başardığını kaydeden Ebu el-Hüseyin, Yıkıntılar arasında ailemi aramaya başladım. Onların parçalarını buldum. Ölenlerin çoğu çocuk ve kadındı. Herhangi bir uyarı yapılmadı. Biz Refah'tan geliyoruz. Güvenli bir yer arayarak Deir el-Balah'taki el-Barakah bölgesine sığındık, ancak İsrail savaş uçakları ailemi öldürdü" diye konuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgede 53 bin 762 sivil hayatını kaybetti, 122 bin 197 sivil de yaralandı.
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