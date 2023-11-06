İsrailli TikTok kullanıcılarından skandal akım! Filistinlilere müzik eşliğinde işkence edip paylaşıyorlar | Video

7 Ekim'den bu yana süren İsrail ve Filistin savaşında birçok insan hayatını kaybetti. İsrailli TikTok kullanıcıları ise Filistinlilere işkence ettikleri görüntüleri müzik eşliğinde TikTok'ta paylaşarak bir akım haline getirdiler.