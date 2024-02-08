Video Dünya İzlanda’da yanardağ bir kez daha lav ve kül püskürttü | Video
İzlanda’da yanardağ bir kez daha lav ve kül püskürttü | Video

İzlanda’da yanardağ bir kez daha lav ve kül püskürttü | Video

08.02.2024 | 14:03

İzlanda’nın güneybatısındaki Sundhnukur Yanardağı’nın yakınlarında 3 kilometre uzunluğunda bir yarık oluştuğu ve yarık boyunca havaya lav ve kül püskürttüğü belirtildi.

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İzlanda'da yine bir yanardağ faaliyete geçti. İzlanda Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sundhnukur Yanardağı'nın kuzeydoğusunda bugün 3 kilometre uzunluğunda bir yarık oluştuğu belirtilirken, yarık boyunca havaya lav ve kül püskürttüğü aktarıldı. İzlanda Meteoroloji Ofisi, lavların batıya doğru ilerlediğini ve geçtiğimiz yılın sonlarında meydana gelen patlamadan sonra boşaltılan Grindavik kasabasına ya da bölgedeki enerji santraline yönelik acil bir tehdit oluşturmadığını açıkladı. İzlanda'nın en büyük turistik merkezlerinden biri olan Mavi Lagün (Blue Lagoon) termal kaplıcasının patlama başladığında kapatıldığı ve ziyaretçilerin otellere tahliye edildiği aktarıldı.

Sahil Güvenlik yetkilileri, yerel saatle 06.00'da başlayan patlamanın geçtiğimiz yıl 18 Aralık tarihinde meydana gelen patlamayla aynı bölgede gerçekleştiğini aktardı.

Dünya'daki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda, sismik ve volkanik bir noktadır. İzlanda'da 32 aktif yanardağ bulunmaktadır. Ülkenin Reykjanes Yarımadası'ndaki 2 yanardağda 18 Aralık ve 14 Ocak tarihlerinde patlama meydana gelmişti.

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