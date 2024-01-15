Video Dünya İzlanda'daki yanardağ patladı, lavlar yerleşim yerlerine ulaştı! | Video
İzlanda'daki yanardağ patladı, lavlar yerleşim yerlerine ulaştı! | Video

İzlanda'daki yanardağ patladı, lavlar yerleşim yerlerine ulaştı! | Video

15.01.2024 | 13:30

İzlanda'daki balıkçı kasabası Grindavik'in kuzeyinde, yerel halkın tahliye edilmesinden sadece birkaç saat sonra Pazar günü erken saatlerde bir yanardağ patladı. Gün içerisinde Grindavik'e ulaşan lavlar, bazı evleri ateşe verdi.

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