İzlanda'daki yanardağ patladı, lavlar yerleşim yerlerine ulaştı! | Video

İzlanda'daki balıkçı kasabası Grindavik'in kuzeyinde, yerel halkın tahliye edilmesinden sadece birkaç saat sonra Pazar günü erken saatlerde bir yanardağ patladı. Gün içerisinde Grindavik'e ulaşan lavlar, bazı evleri ateşe verdi.