İzlanda'daki yanardağ patladı, lavlar yerleşim yerlerine ulaştı! | Video
İzlanda'daki balıkçı kasabası Grindavik'in kuzeyinde, yerel halkın tahliye edilmesinden sadece birkaç saat sonra Pazar günü erken saatlerde bir yanardağ patladı. Gün içerisinde Grindavik'e ulaşan lavlar, bazı evleri ateşe verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
İzlanda'daki yanardağ patladı, lavlar yerleşim yerlerine ulaştı! | Video 15.01.2024 | 13:30
03:54
Brezilya’da sel: 11 ölü | Video 15.01.2024 | 12:50
01:19
04:50
İzlanda’da yanardağ patladı | Video 14.01.2024 | 13:49
01:03
Hollanda'da polis koruması eşliğinde Kur’an-ı Kerim yakıldı | Video 14.01.2024 | 10:15
00:12
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: 18 ölü, 35 yaralı | Video 13.01.2024 | 12:39
11:24
İsrail'in işgali ve zulmü altında Kudüs'te 14. cuma | Video 12.01.2024 | 14:50
03:09
İsrail Gazze Şeridi’nde yerleşim bölgelerini vurdu: 44 ölü | Video 12.01.2024 | 12:25
00:43
Beyaz Saray ve New York’ta “Yemen” protestosu | Video 12.01.2024 | 12:25
06:30
ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu | Video 12.01.2024 | 08:46
04:36
01:36
03:48
01:25
Ekvador’da çetelere operasyon: 329 gözaltı | Video 11.01.2024 | 12:46
01:20
Rusya, Harkov’da gazetecilerin de içinde olduğu oteli hedef aldı | Video 11.01.2024 | 10:51
02:16
İsrail ordusu Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 12 ölü | Video 11.01.2024 | 10:51
09:48
05:07
İsrail'e soykırım davası! İlk duruşma başladı | Video 11.01.2024 | 12:29
01:45