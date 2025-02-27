Video Dünya Japonya'daki orman yangınında 600 hektar alan kül oldu | Video
Japonya'daki orman yangınında 600 hektar alan kül oldu | Video

Japonya'daki orman yangınında 600 hektar alan kül oldu | Video

27.02.2025 | 09:59

Japonya'nın Ofunato şehrinde devam eden orman yangınında en az 600 hektarlık alan küle dönerken, 84 yapıda hasar meydana geldi. Polis, bölgede yanmış 1 cansız beden bulunduğunu, olayın yangından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.

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Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Polisten yapılan açıklamada, bölgede yanmış 1 ceset bulunduğu, vakanın yangın kaynaklı olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Yangında en az 600 hektarlık alan kül olurken, 84 yapı zarar gördü, 540 kişi geçici tahliye merkezlerine yerleştirildi. Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketine göre 500'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Bazı tren seferleri de iptal edildi. Yangınla mücadele çalışmaları, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de desteğiyle devam ediyor.

DETAYLI HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi yaptığı açıklamada birçok yapının yangından zarar gördüğünü belirterek, "Şu anda detayları teyit etmeye çalışıyoruz" dedi. Hükümetin bölgeye gerekli desteği sağlamak için yerel yönetimlerle iş birliği yapacağını vurgulayan Hayashi, bölge sakinlerini güncel tahliye bilgilerini takip etmeye ve gerekli güvenlik tedbirlerini almaya çağırdı.

Bölge alevlere teslim olmuştu
Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde dün başlayan orman yangını bölgede paniğe neden olmuş, 873 hanede yaşayan en az 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. Kuru hava ve rüzgarlar nedeniyle yangının büyüyebileceği belirtilmişti.

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