Video Dünya Kabil'den kaçış! Taliban'ın işgali sonrası, halk havalimanına akın etti | Video

Kabil'den kaçış! Taliban'ın işgali sonrası, halk havalimanına akın etti | Video

Kabil'den kaçış! Taliban'ın işgali sonrası, halk havalimanına akın etti | Video
16.08.2021 | 09:06

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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeyi terketmek isteyenler Kabil Havalimanı'na akın etti. Tahliyeler sırasında adeta izdiham yaşandı.

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