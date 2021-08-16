Kabil'den kaçış! Taliban'ın işgali sonrası, halk havalimanına akın etti | Video
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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeyi terketmek isteyenler Kabil Havalimanı'na akın etti. Tahliyeler sırasında adeta izdiham yaşandı.