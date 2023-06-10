Kanada'da aileler LGBT terörüne karşı ayaklandı! "Çocuklarımızı rahat bırakın" | Video

LGBT terörü Amerika kıtasını esir aldı. ABD'de okullarda hatta kiliselerde dahi çocuklara LGBT dayatılması yapılan ABD'de aileler sokaklara inerek yetkililere sesini duyurmaya çalışmıştı. ABD Başkanı Joe Biden LGBT'yi meşrulaştırmak istediğini açık açık dile getirirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da küçük yaştaki çocukların LGBT'li olabileceğini savunmuştu. Küresel sermayenin de desteği ile gençleri ele geçiren LGBT'ye karşı Kanada'da aileler ayaklandı.