Video Dünya Kenya'da polise destek için asker sokağa indi | Video
Kenya'da polise destek için asker sokağa indi | Video

Kenya'da polise destek için asker sokağa indi | Video

26.06.2024 | 08:40

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, vergi artışına karşı ülkede patlak veren şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Barışçıl protestocular gibi davranan suçluların halka karşı terör estirmesi ve serbest kalmayı beklemesi doğru değil" dedi.

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Kenya'da hükümetin vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Kenya Devlet Başkanı William Ruto, açıklamalarda bulundu. Ruto, söz konusu protestoların "organize suçlular tarafından sızdırılmış ve ele geçirilmiş" olduğunu belirterek, mevcut tüm kaynakların "ülkenin güvenliğini baltalayanlara" karşı kullanıldığını söyledi.

Vergi artışına yönelik protestolarda ön saflarda yer alan gençlere "yerinde" bir tartışma başlattıkları için teşekkür eden Ruto, protestoların "hukukun üstünlüğü ve kurumlara saygı çerçevesinde yürütülmesi" gerektiğini vurguladı. Ruto, "Barışçıl protestocular gibi davranan suçluların halka karşı terör estirmesi ve serbest kalmayı beklemesi doğru değil" dedi.

Hükümetin ulusal güvenliğe yönelik her tehdidi "cumhuriyete yönelik varoluşsal bir tehdit" olarak ele alacağını aktaran Ruto, bu tür tehditlerin aktörlerinin "vatan haini" olarak görüleceğini vurguladı.

MUHALEFETTEN YASA TASARISININ GERİ ÇEKİLMESİ ÇAĞRISI
Muhalefet lideri Raila Odinga ise yaptığı açıklamada, vergi artışına yönelik yasa tasarısının derhal geri çekilmesi çağrısında bulunarak, "Hem bugünlerini hem de geleceklerini çalan vergilendirme politikaları konusunda seslerini duyurmaya çalışan kız ve erkek çocuklarının polis tarafından öldürülmesinden, tutuklanmasından ve gözaltına alınmasından rahatsızlık duyuyorum" dedi.

POLİSE DESTEK İÇİN ASKER SOKAĞA İNDİ
Başkent Nairobi başta olmak üzere şiddetli protestoların devam ettiği Kenya'da polisin olayları bastırmakta yetersiz kalmasının ardından ordu sokağa indi. Savunma Bakanı Aden Duale yaptığı açıklamada, ordunun "kritik altyapının tahrip edilmesiyle" sonuçlanan "güvenlik durumunu" kontrol etmek için polise destek sağlamak üzere görevlendirildiğini söyledi.

EN AZ 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Başkent Nairobi'deki göstericiler, yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinden kısa bir süre sonra polis engelini aşarak binayı bastı. Protestocular parlamento binasının bir kısmını, girişteki güvenlik güçlerine ait bir aracı ve Nairobi Valisi Johnson Sakaja'nın ofisinin bulunduğu belediye binasını ateşe verdi. Göstericiler, Ruto'ya istifa çağrısında bulunarak, vergi artışlarına karşı olduklarını ifade ettiler.

Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polis müdahale sırasında gerçek mermi kullanırken, en az 5 kişi hayatını kaybetti. Kenya Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, en az 5 kişinin vurularak öldürüldüğü, 13'ü gerçek mermiyle, 4'ü plastik mermiyle olmak üzere 31 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, sağlık personeli ve ambulansları korumak için güvenli tıbbi koridorlar oluşturulması çağrısında bulunuldu.
Obama'nın kardeşi de gösterilere katıldı

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın üvey kız kardeşi Kenyalı aktivist Auma Obama da gösterilerde yer aldı.

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