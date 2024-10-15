Kore Yarımadası hattında gerginlik: Sınırda patlamalar gerçekleşti!
Kore Yarımadası’nda gerilim tırmanıyor. Kuzey Kore, Güney Kore’yi ülkenin başkentine propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçları göndermekle suçladı. Bu suçlamanın ardından, Pyonyang sınır hattında bir dizi patlamalar gerçekleştirdi.
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