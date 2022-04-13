Video Dünya Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı | Video
Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı | Video

Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı | Video

13.04.2022 | 12:09

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Ukrayna güçleri ile yoğun çatışmaların ardından Kiev'e bağlı Makariv'den çekilen Rusya ordusundan geriye yıkım kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya-Ukrayna savaşı 49. günde devam ediyor. Rus ordusu Kiev çevresinden çekilirken, geriye enkaz bıraktı. Kiev bölgesinde yer alan Makariv'de Rus ordusunun arkasında bıraktığı korkunç manzara havadan görüntülendi. Yerleşim yerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda evin yıkıldığı, hemen hemen her evin savaşın ağır izlerini taşıdığı göze çarptı.

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