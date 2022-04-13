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OTOMATİK OYNAT
00:57
Makariv'den çekilen Rus ordusu geriye enkaz bıraktı | Video 13.04.2022 | 12:09
06:13
Güney Afrika’yı sel vurdu: 45 ölü | Video 13.04.2022 | 08:42
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18:14
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Videoda dikkat çeken ayrıntı! Rus konvoyu başka bir ülkeye ilerliyor | Video 12.04.2022 | 15:13
00:14
Lübnan’da patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 12.04.2022 | 12:52
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Rus askerlerinin çekildiği Gostomel’de geriye bir enkaz kaldı | Video 12.04.2022 | 12:25
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Rögar kapakları bir anda patladı! New York'ta "bomba" paniği | Video 11.04.2022 | 13:19
01:51
Kiev'e bağlı Gorenka köyü harabeye döndü | Video 11.04.2022 | 12:30
01:51
Kiev'e bağlı Gorenka köyü harabeye döndü | Video 11.04.2022 | 12:07
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Çin’de Covid-19 karantinasına "çığlıklı" tepki | Video 11.04.2022 | 11:23
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Zelenskiy: "Tüm dünya Rusların suçunu biliyor" | Video 11.04.2022 | 08:43
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Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti | Video 11.04.2022 | 08:44
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Ukrayna Rus ordusundan temizlenen Çernihiv’in son halini paylaştı 10.04.2022 | 19:12
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Ukrayna Rus ordusundan temizlenen Çernihiv’in son halini paylaştı | Video 10.04.2022 | 15:36
Ukrayna güçleri ile yoğun çatışmaların ardından Kiev'e bağlı Makariv'den çekilen Rusya ordusundan geriye yıkım kaldı.