Mekke’de bayram namazı kılındı | Video 10.04.2024 | 10:29 Mekke’de bulunan milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının sona ermesiyle bayram namazını eda etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ramazan Bayramı kutsal topraklarda coşkuyla karşılandı. Ramazan ayını ibadet için kutsal topraklarda geçiren Müslümanlar, Kabe'de bayram namazında buluştu. Gece yarısından itibaren Müslümanların kıblesi Kabe çevresinde toplanan milyonlarca Müslüman bayram namazını eda etti.