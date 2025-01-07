Video Dünya Mekke'yi sel vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi | Video
Mekke'yi sel vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi | Video

Mekke'yi sel vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi | Video

07.01.2025 | 15:00

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde meydana gelen şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi.

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Suudi Arabistan'ın birçok bölgesinde dolu, gök gürültülü fırtına ve yoğun yağış etkili oldu. Mekke'de yollar göle döndü, araçlar sel suyuna kapıldı. Suudi Arabistan Meteoroloji Dairesi, Mekke, Medine ve Cidde'de kırmızı alarm verdi.
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