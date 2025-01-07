Mekke'yi sel vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi | Video 07.01.2025 | 15:00 Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde meydana gelen şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan'ın birçok bölgesinde dolu, gök gürültülü fırtına ve yoğun yağış etkili oldu. Mekke'de yollar göle döndü, araçlar sel suyuna kapıldı. Suudi Arabistan Meteoroloji Dairesi, Mekke, Medine ve Cidde'de kırmızı alarm verdi.