Meksika’da halkalı Güneş tutulması | Video
Meksika’dan gözlemlenebilen halkalı Güneş tutulması bu sabah başkent Mexico City’de gerçekleşti.
Öte yandan, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından yapılan açıklamada, tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sonda roketi fırlatıldığı belirtildi. Meksika'da son Güneş Tutulması 29 yıl önce, 10 Mayıs 1994'te gerçekleşmişti. Bir sonraki tutulma ise 2052 yılında olacak.
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