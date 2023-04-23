Video Dünya Meksika’da yangın: 2 ölü | Video
Meksika’da yangın: 2 ölü | Video

Meksika’da yangın: 2 ölü | Video

23.04.2023 | 08:31

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yüksek bir binada çıkan yangın sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Mexico City'nin Coyoacan bölgesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, High Park adlı yüksek bir binanın 25'inci katındaki dairede yangın çıktı. Komşuların ihbarı ile olay yerine gelen Mexico City itfaiyesi yangına müdahale ederken, High Park adlı binada yaşayan 200 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldıkları bildirilirken, yangında dairede bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangının çıkış nedeni ve kurbanların ölümü hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yetkililer Mexico City Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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