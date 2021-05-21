Mısırlı Eman Askar söyledi, Filistin’in hikâyesi şarkısını milyonlar dinledi | Video

Mısırlı Eman Askar isimli sosyal medya kullanıcısı geçmişten günümüze Filistin’de işgalci İsrail tarafından yapılan insanlık dışı saldırılara ve drama vurgu yaptığı bir şarkı hazırladı. “Filistin’in hikâyesi” dediği bu şarkısını Tik Tok ile Instagram hesaplarından paylaştı, sosyal medyada milyonlar bu şarkıyı dinledi. İşte Filistin’in hikâyesi şarkısı...

Mısırlı Eman Askar isimli sosyal medya kullanıcısının işgalci İsrail'in Filistinliler'e uyguladığı insanlık dışı saldırılarına ve drama tepki olarak bir şarkı hazırladı. "Filistin'in hikâyesi" diyerek bu şarkısını Tik Tok ile Instagram hesaplarından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLAR İZLEDİ

Eman Askar, şarkı sözlerinde 1800'lü yıllarsa Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetinde olduğu dönem Filistinliler'in huzur içinde yaşadıklarını, Osmanlı hâkimiyeti sonrasında Batı'nın, Siyonist Yahudilerin yaptıkları ile Filistinliler'in topraklarının nasıl ellerinden alındığını ve neler yaşandığını bir bir anlattı. Sosyal medyada çokça paylaşılan şarkı milyonlarca kişi tarafından dinlendi.

İŞTE FİLİSTİN'İN HİKÂYESİ'NİN ŞARKISI

Eman Askar'ın Filistin'in hikâyesi isimli şarkısının sözleri ise şöyle:

"Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı

Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler barış içinde yaşardı

1800'lerde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu

Bu sırada sakallı bir adam Siyonizmi kurdu

Kendilerine yurt olacak ve sadece kendi ırkı için güvenli bir yer arzuluyordu

Sonra Birinci Dünya Savaşı oldu ve İtilaf Devletleri kazandı

İngiltere dedi ki "Hey! Bu güzel topraklar tamamen benim

Kolonileştirilmesine ve hakkı olmayan bir adamın "Siyonist devlet" sözü vermesine rağmen adı hala Filistin'di

Her geçen gün daha çok Yahudi, sığınmacı olarak geldi ve bu sorun değildi

Ta ki toprakları çalma fikirlerini açık edinceye kadar

Yıl 1948'di ve İsrail zorbalıkla devletini kurdu

Binlerce Filistinli hayatta kalmak için evlerini terk etti

Geri dönme hakları yok, ev hakları yok

Bir zamanlar sahibi oldukları toprak için savaşma hakkı yok

İsrail apartheid olma yolunda daha da büyüdü

İnsanlığınız nerede, haysiyete saygınız nerede

Buna "çatışma" demek delilik, fikrinizi değiştirmenizin zamanı

Filistin bir gün özgür olacak

O halde tarihin doğru tarafında yer alın

Savaş suçlarına karşı olmanız sizi anti-semitik yapmaz

Medya beyninizi yıkamasın, gerçeği kendiniz de görebilirsiniz

Hikâyeyi öğrenin, Filistin'in hikâyesini"